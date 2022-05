Podczas konferencji Google I/O 2022 firma z Mountain View pomiędzy prężeniem muskułów odniosła się do kwestii RCS, czyli Rich Communication Services. To rozwiązanie opracowane we współpracy z operatorami jest swoistym następcą klasycznych SMS-ów i zmienia je w podstawowy komunikator internetowy oparty o numer telefonu użytkownika. Brzmi znajomo?