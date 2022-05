Oprócz nałożenia na twórców aplikacji wymogu powiadamiania użytkowników o nadchodzących zmianach, od teraz AppStore nakłada limity zmian cen subskrypcji. Właściciel aplikacji nie może zmienić ceny odnawiającej się subskrypcji częściej niż raz na rok. Jednorazowa podwyżka nie może wynieść więcej niż 5 dolarów lub 50% obecnej ceny subskrypcji (w przypadku usług odnawiających się co miesiąc) i 50 dolarów lub 50% obecnej ceny (w przypadku usług odnawiających się co roku), jednocześnie wartość podwyżki musi zostać dostosowana do wymogów lokalnego prawa