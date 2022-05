Chociaż do konferencji WWDC 2022 i prezentacji iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 i watchOS 8 został już tylko niecały miesiąc, to rozwój poprzednich wersji tych systemów do odpowiednio telefonów, tabletów, komputerów, przystawek do telewizora i smarwatchy od Apple'a wcale się nie skończył. Dwa dni po udostępnieniu ich nowych stabilnych wydań firma udostępniła znienacka ich kolejne odsłony.