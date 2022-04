iPhone rozładowuje się za szybko? Jest na to aktualizacja. To nie żart

Oprócz iOS-a 15.4.1 do klientów trafiły systemy iPadOS 15.4.1 do tabletów iPad, macOS 12.3.1 do komputerów Mac, watchOS 8.5.1 do zegarków Apple Watch oraz tvOS 15.4.1 do przystawek Apple TV. Na aktualizację mogą liczyć również posiadacze głośników HomePod, które od teraz pod kontrolą HomePod OS 15.4.1. Warto przy tym dodać, że Apple udostępnił również aktualizację nowego monitora Studio Display.