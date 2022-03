Jedną myszą i klawiaturą obsłużysz Maca i iPada. Jak działa Uniwersalne sterowanie?

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować komputery Mac do systemu w wersji macOS Monterey 12.3 oraz tablety iPad do iPadOS 15.4. Trzeba też pamiętać, że Uniwersalne sterowanie wymaga przynajmniej jednego desktopa, który staje się czymś w rodzaju hosta - nie da się połączyć ze sobą wyłącznie tabletów, nawet jeśli użytkownik jest zalogowany na nich nich na to samo Apple ID i zaktualizował je do najnowszej wersji.