Jak ujarzmić myszkę w macOS? Oto 6 najlepszych aplikacji do konfiguracji gryzonia

Tyle dobrego, że czasem producent dostarcza oprogramowanie (np. Logi Options do myszek Logitecha), które pozwala na modyfikacje i przemapowanie przycisków, ale nie każdy to robi. Dla przykładu Razer nie udostępnia oprogramowania dla mojego kablowego DeathAddera V2 dla aktualnej wersji macOS-a. Przejrzałem jednak tuzin aplikacji, które pozwalają na daleko idące modyfikacje w działaniu myszek podpiętych do komputera Mac. Wybrałem sześć najciekawszych, która przydadzą się one zarówno graczom, jak i osobom wykorzystującym komputery Apple’a do pracy.