Nie mogę się doczekać chwili, gdy do sklepów trafi konsola do gier od Apple'a. Co prawda oficjalnie takowej jeszcze nie zapowiedziano, ale internauci spodziewają się jej prezentacji na WWDC 2022. W wersji mobilnej nawiązującej designem do iPhone'ów i iPadów byłaby to bardzo potrzebna konkurencja dla Switch i Steam Decka, a z czasem sprzęt bazujący na Apple TV mógłby powalczyć nawet z PlayStation oraz Xboksem.