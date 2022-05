Podczas gdy u nas minister Niedzielski ogłosił zakończenie stanu epidemii, w Chinach wciąż panuje ostra polityka COVID-ZERO, zakładająca absolutne zero przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV2. W tym roku już dwukrotnie doszło do przymusowego zamknięcia fabryk w Shenzhen, gdzie produkowana jest ogromna część światowej elektroniki użytkowej. Zamknięte były też porty i łańcuchy logistyczne, co spowodowało kolejny paraliż łańcucha dostaw.