Grzegorz Wilczek, Bloober Team: Byliśmy bardzo zaskoczeni możliwościami systemu Lumen. My robimy horrory i to, jak możemy kreować teraz klimat w naszych grach za pośrednictwem tego dynamicznego oświetlenia, które jest bardzo realistyczne i bardzo fotorealistyczne, otworzyło nam nowe możliwości kreowania tych doświadczeń i bawienia się tym. Więc to jest taka jedna z rzeczy, która nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Jeśli to w ogóle można tak nazwać, co było wyzwaniem dla nas, to to, że byliśmy również jednymi z pierwszych, którzy zaczęli pracować na Unreal 5 i przecieraliśmy szlaki, ucząc się silnika, więc to siłą rzeczy było dla nas jakimś wyzwaniem - ale tutaj również mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie ze strony Epic Games.