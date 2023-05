Nadchodzi Layers of Fear 2023. Polska gra twórców The Medium trafi też na komputery Apple

Bo tak, Layers of Fear (2023) zadebiutuje zarówno na system Windows, jak i macOS - jest to zatem ogromny ukłon w stronę posiadaczy sprzętu sygnowanego nadgryzionym jabłkiem, którzy mogą wykorzystać swój komputer/laptop także do rozgrywki. W wersji na Windowsa nie zabraknie obsługi wyświetlaczy 4K, HDR oraz technologii ray tracing - zapowiada się na pięknie wyglądającą, nowoczesną grę.