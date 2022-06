Apple właśnie stworzył podwaliny pod poważne granie na Maku i iPadzie. Nie przy pomocy Resident Evil, ale MetalFX.

Oczywiście w tym momencie mogą - wręcz powinni - odezwać się ci wszyscy, którzy wskażą, że MacBooki to nie sprzęt do grania. Dlatego sam fakt uruchomienia tak nowej i zaawansowanej wizualnie gry jak Resident Evil Village czy No Man's Sky powinien budzić powszechne uznanie. Złośliwi odpowiedzą, że stał się cud, oto bowiem sprzęt Apple za 7000 zł robi to, co konsola za 1000 zł albo byle jaki laptop z Windows za 3000 zł. Widzę już na platformach społecznościowych powstające okopy, a internauci chętnie wchodzą to do jednego, to do drugiego. Przednia zabawa, ale umyka nam wtedy pewien ważny aspekt: