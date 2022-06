Hurra, niech żyje macOS!

Stage Manager wydaje się być połączeniem Docka z Biurkami. I to takim połączeniem, które ma gigantyczne szanse kompletnie odmienić moją codzienną pracę, w tym przede wszystkim zarządzanie oknami oraz widokiem na to, co się dzieje na ekranie, co jest dla mnie kluczowym aspektem działania. Nie chcę przesadnie ferować wyroków, ale na papierze Stage Manager wygląda na prawdziwego game-changera desktopowych systemów operacyjnych. Nie mogę się doczekać tego, kiedy zaimplementuję go do swojego workflowu.