Granie na Macu w końcu będzie miało sens. Unreal Engine ze wsparciem procesorów Apple

Unreal Engine to twór firmy Epic Games, która zyskała na rozpoznawalności m.in. dzięki Fortnite. Wykorzystuje się go m.in do tworzenia gier (ale także aplikacji i scenografii), a wprowadzenie obsługi komputerów Mac jest co najmniej ciekawe. Z jednego względu - granie na tej platformie od zawsze budziło kontrowersje - sprzęt z Windowsem oraz konsole w takich zadaniach radzą sobie zdecydowanie lepiej.