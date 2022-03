Jedni i drudzy mają trochę racji. Osobiście bliżej mi do tych drugich, bo dobrze znam krajobraz monitorów profesjonalnych i w tym świecie 8000 zł nie jest wygórowaną kwotą, zwłaszcza za monitor tego kalibru. Z kolei o takiej jakości wykonania można pomarzyć niezależnie od półki cenowej - monitorów w aluminiowej obudowie nikt nie robi, bo nikomu się to nie opłaca, więc Apple Studio Display gra de facto we własnej lidze. Zgodzę się jednak, że cena powinna być nieco niższa, tym bardziej, że rozdzielczość 5K to nic więcej jak fanaberia Apple'a, który od lat stosuje dziwaczne rozdzielczości i sposoby skalowania obrazu, by zmusić klientów do korzystania z dedykowanych monitorów, które zapewniają optymalne wrażenia wizualne. W praktyce różnica między 5K a 4K jest pomijalna na przekątnej 27", ale ze względu na nietypowe skalowanie systemu macOS monitory 4K prezentują się zauważalnie gorzej niż panele o wyższej rozdzielczości. Typowy Apple.