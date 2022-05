Co ciekawe, to pierwsze wydanie iOS-a po pozbyciu się z oferty Apple'a całkowicie odtwarzaczy muzyki z rodziny iPod. Ciekawe, czy Apple kiedyś zmieni nazewnictwo z iOS-a z powrotem na iPhoneOS-a. Możliwe, że stanie się to już niebawem na konferencji WWDC 2022, którą zaplanowano na koniec czerwca. To właśnie na niej spodziewamy się dowiedzieć czegoś o iOS 16.