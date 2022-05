iPhone wykryje zamknięte drzwi i podpowie, jak je otworzyć. Świetne nowości Apple dla osób z niepełnosprawnościami

Firma skupiła się przede wszystkich na nowościach w telefonach z rodziny iPhone oraz w zegarkach Apple Watch. W ich przygotowaniu pomagają algorytmy uczenia maszynowego. Z zapowiedzi firmy wynika, że będą one częścią systemów iOS 16 i watchOS 9, które zostaną zaprezentowane na początku czerwca i w wersji stabilnej trafią do wszystkich chętnych we wrześniu.