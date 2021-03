Do Chrome'a trafiła świetna funkcja z Androida. Przeglądarka generuje napisy do wideo

1 interakcji

Do przeglądarki Google’a trafiła jedna z najfajniejszych funkcji z Androida. Chrome automatycznie wygeneruje napisy w czasie rzeczywistym do materiałów wideo.

Problemy ze słuchem dotykają ponad miliard ludzi na świecie, podczas gdy w Polsce, jak podaje gov.pl, „na zaburzenia słuchu cierpi od 1 do 2 na 1000 urodzonych niemowląt, około 20 proc. dzieci i młodzieży szkolnej, a także 75 proc. seniorów”. Sam się niestety się do tej grupy zaliczam, a takim moim kryptonitem są coraz popularniejsze w sieci treści wideo. Jeśli tylko mam taką możliwość, to włączam napisy, ale niestety nie zawsze autorzy o takowe dbają.

Z popularnych serwisów wideo napisy po stronie serwera generuje jedynie YouTube — i to też nie do wszystkich klipów. W przypadku pozostałych osoby niesłyszące muszą radzić sobie na własną rękę i szukać np. oprogramowania do zamiany nowy na tekst. Google rozwiązał ten problem w Androidzie za sprawą funkcji Live Captions, a teraz, jak zauważa XDA Developers, automatyczne generowanie linii dialogowych, które testowano w ubiegłym roku, pojawiło się w stabilnej wersji Chrome 89.

Google Chrome i automatycznie generowane napisy

W przeciwieństwie do automatycznego generowania napisów na YouTubie, które ma miejsce po stronie serwera, Live Captions działa po stronie użytkownika. Rozwiązanie wprowadzone wpierw na smartfonach z linii Google Pixel, które potem trafiło na smartfony takich marek jak OnePlus i Samsung, zamienia mowę na tekst w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Chrome doda napisy do każdego filmu wgranego uprzednio do sieci, transmisji live, wideo przechowywanego lokalnie itd.

Taka zamiana mowy na tekst realizowana na żywo, co może być przydatne zwłaszcza podczas transmisji live, możliwe jest dzięki uczeniu maszynowemu. Te napisy wygenerowane przez Chrome’a po włączeniu funkcji Live Captions pojawią się przy tym w formie nakładki na dole okna przeglądarki, którą można w razie potrzeby rozwinąć. Co istotne, litery widać nawet wtedy, gdy odtwarzanie dźwięku zostało wyciszone lub pracujemy na maszynie bez dostępu do głośników.

Jak włączyć Live Captions w przeglądarce Chrome?

Aby aktywować nową funkcję, należy pobrać desktopową przeglądarkę w wersji 89 oraz udać się do menu Ustawienia | Ułatwienia dostępu i zaznaczyć ptaszka przy funkcji Napisy na żywo. Przeglądarka pobierze wtedy kilka plików potrzebnych do aktywacji rozpoznania mowy i zamiany jej na tekst. Potem wystarczy przejść do strony z klipem wideo, a napisy zostaną wygenerowane automatycznie po przejściu na stronę, co sprawdziłem na przykładzie serwisu Twitch w Chrome na Maka i działało to całkiem sprawnie.

Co przy tym istotne, nowa funkcja w Chrome 89 działa jak na razie w filmach w języku angielskim, a niestety okienka z napisami ani nie da się aktywować ręcznie, ani nie da się go zamknąć, gdy np. oglądamy wideo w innym języku niż angielski. W takim przypadku przeglądarka czasem się wtedy i pokazuje jakieś losowe angielskie słowa pod filmem nagranym po polsku. Przy języku angielskim ta funkcja również nie działa idealnie, jeśli ktoś mówi szybko i niewyraźnie, ale i tak uważam, że jest niezwykle przydatna.