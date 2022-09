Narzędzie do kopiowania tekstu ze zdjęcia z pewnością nie jest doskonałe. Do powyższego nagrania dobrałem zdjęcie pochylonego tekstu, a rezultat końcowy wymaga dodatkowej redakcji. Narzędzie nie jest więc zagrożeniem dla płatnych, profesjonalnych aplikacji OCR. Obsługuje jednak polskie znaki i pismo odręczne, radzi sobie dostatecznie dobrze i jest zgrabnie połączone z powłoką Windowsa. To wystarczy, by zaspokoić potrzeby osób, które narzędzi do kopiowania tekstu ze zdjęcia używają sporadycznie - i akurat, gdy jest potrzebne, to nie wiedzą czego użyć.