Co o chmurze mówią startupy technologiczne? Wpadnij do nowego biura Google, żeby się dowiedzieć

Ok, można powiedzieć, że przecież wymienione powyżej rozwiązania to sztandarowe produkty firmy Google, więc oczywiste jest, że oparte są o macierzyste rozwiązanie chmurowe. Tymczasem dla wielu firm, takich jak Revolut, Vue Storefront, Grupa WP, LPP, czy Ramp Network, GCP, bo tak w skrócie mówimy o Google Cloud Platform, to rozwiązanie, z którego korzystają na co dzień.