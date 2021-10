Na pozostałych piętrach jest równie ciekawie. Każde z nich nosi nazwę jakiegoś regionu Polski i jest zorganizowane w nawiązującej do regionu stylistyce. W każdym poza miejscami do pracy są rozmaite przestrzenie do odpoczynku, zabawy i relaksu. Na jednym jest to salon do masażu, na innym pokój gier, jeszcze gdzie indziej biblioteka, restauracja, kawiarnia, sala do prób muzycznych ze sprzętem czy salon beauty: manicure, pedicure i fryzjer. A na każdym - specjalne pokoje do drzemek oraz kabiny, w których można się odciąć i pracować w skupieniu.