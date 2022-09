Jest pierwsza wielka aktualizacja Windows 11. Oto 3 powody, żeby ją zainstalować i 1, by odpuścić

Nowa wersja Windowsa to też zastosowanie techniki wirtualizacji do ochrony jądra systemu (HyperVisor protected Code Integrity, HVCI), co sprawia, że oprogramowanie wymagające bezpośredniego dostępu do kernela, takie jak sterowniki sprzętowe, ma bardzo utrudnione zadanie, jeśli jego ukrytym celem jest złamanie zabezpieczeń komputera.