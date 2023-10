Ukryte pliki w Windows - jak je pokazać? Poradnik

Ukryte pliki to pliki, które system Windows ukrywa przed użytkownikiem - nie są one widoczne w Eksploratorze plików lub w innych programach pozwalających na przeglądanie plików. Bowiem mogą one zawierać ważne dane, ustawienia lub informacje o systemie.



Pokazanie ukrytych plików może być przydatne, jeśli chcesz zrobić kopię zapasową, odzyskać utracone pliki lub sprawdzić, czy twój komputer nie jest zainfekowany przez wirusy. W tym artykule pokażemy, jak odkryć i zobaczyć ukryte pliki w systemie Windows.