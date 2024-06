Jak zmienić rozszerzenie pliku w Windows? To proste, ale robiąc to ręcznie prosisz się o kłopoty

Rozszerzenie pliku to trzyznakowe (lub czteroznakowe) oznaczenie pliku, które występuje na końcu nazwy po kropce. To właśnie ono mówi systemowi operacyjnemu z jakim rodzajem pliku ma do czynienia i za pomocą jakiego programu go otworzyć.



Na przykład pliki graficzne mogą mieć rozszerzenia .jpg i .png, a pliki audio .mp3 lub .wav. Ręcznie zmieniaj rozszerzenie pliku tylko wtedy, gdy doszło do uszkodzenia nazwy i generalnie - kiedy wiesz co robisz. W każdym innym przypadku możesz spowodować, że plik po prostu przestanie się otwierać, bo system będzie próbować go uruchomić za pomocą innego programu.