Jaka szybkość pamięci RAM? Różnica pomiędzy MHz vs MT/s

Nie ma powodów do paniki, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Otóż rzeczywiste taktowanie tej pamięci to 2066 MHz, a efektywne to 4133 MHz. Skąd się wzięło taktowanie efektywne? Jako że to pamięć DDR (ang. Double Data Rate), która umożliwia transfer danych o podwójnej wartości (dwa transfery danych na cykl zegara), więc pomnożono po prostu taktowanie rzeczywiste razy 2.