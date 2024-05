Jak wybrać płytę główną do komputera? To proste, gdy wiesz na co zwrócić uwagę

Tutaj wkraczamy w obszar indywidualnych potrzeb. Tu musisz określić, czy potrzeba ci modelu z gniazdkiem M.2 z obsługą PCIe 5.0, możliwością wyprowadzenia portu USB C 20 Gb/s na przód obudowy (sama obudowa oczywiście również musi to umożliwiać), instalacji potężnej pojemności pamięci RAM, portem HDMI 2.1 do zintegrowanej grafiki, kilkoma slotami PCI Express... w ten sposób można wymieniać bez końca. Jest to finalny moment wyboru płyty głównej, w którym wybierzesz konkretny model danego producenta.