Oto najciekawsze obudowy do komputera. Wykręcone, odjechane i stylowe

Zwykle wybierając obudowę do komputera kierujemy się funkcjonalnością, potem ceną, a dopiero na końcu wyglądem. Dzisiejsi gracze i entuzjaści chcą jednak by komputer nie tylko był wydajny, ale również odpowiednio się prezentował.



Obudowy z oknem i wentylatory RGB to obecnie żadna nowość. Pora wyjść z tyranii prostopadłościanów i zainstalować komputerowe podzespoły... w jakimś innym kształcie.