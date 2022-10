Warto brać pod uwagę to, by zasilacz do komputera stacjonarnego nie pracował przez większość czasu z maksymalnym obciążeniem, jak i przyszłą rozbudowę sprzętu - a więc wybrać moc zasilacza z "zapasem" - ale nie warto przesadzać. Skoro twój sprzęt w porywach będzie pobierał 300-watów, to zakup zasilacza 700-watowego mija się z celem - chyba, że planujesz do niego dokupić potężną i prądożerną kartę graficzną. No dobra, ale jak ocenić zapotrzebowanie konkretnej konfiguracji na moc? Z pomocą przyjdą nam kalkulatory PSU, dostępne choćby na stronach producentów zasilaczy jak be quiet!