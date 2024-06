Pamięć RAM synchronicznie czy asynchronicznie? Tak uzyskasz lepszą wydajność

Jeśli zaliczasz się do użytkowników, którzy chcą lepiej poznać bebechy swojego komputera i sprawić, by podzespoły pracowały z maksimum możliwości, a nie na pół gwizdka, to trafiłeś w dobre miejsce.



Większość użytkowników pozostawia automatyczne ustawienia RAM lub ogranicza się do uruchomienia profilu RAM, co jednak nie jest rozwiązaniem zapewniającym najwyższą wydajność.