Drugi Cyberpunk nie powstanie w Polsce. Zobacz gdzie go zrobią

To, co było naszym atutem w przypadku gier nawiązujących do mitologii słowiańskiej i nordyckiej, nie powtórzyło się podczas tworzenia Cyberpunka. CD Projektowi trzeba oddać, że wykreował niesamowite uniwersum, dodając wiele unikalnych elementów do świata stworzonego przez Mike'a Pondsmitha. Night City to niesamowite miejsce, ale sama gra nie posiada tej samej świeżości oraz unikalności co Wiedźmin. Dlatego cieszę się, że to właśnie nad kolejną trylogią Witchera będzie pracować ekipa w Polsce, nie odwrotnie. Gdyby Wiedźmin trafił do USA, nieco obawiałbym się o kolejną sagę.