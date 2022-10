To oficjalne: CD Projekt planuje wyprodukować pięć gier w wiedźmińskim uniwersum. Witcher Polaris na Unreal Engine 5 rozpocznie nową trylogię gier cRPG. Witcher Canis Majoris to wysokobudżetowa produkcja AAA zasadniczo różniąca się od starej i nowej trylogii. Jest jeszcze Witcher Sirius, nad którym pracuje zewnętrze studio The Molasses Flood, ze wsparciem CD Projekt RED. To właśnie ten ostatni tytuł budzi największe kontrowersje.