11 rzeczy, w których Windows 10 jest wciąż lepszy od 11

Jak zawsze, rozsądnym podejściem do tak dużej aktualizacji systemu jest wstrzemięźliwość. Poprawki serwisowe i łatki bezpieczeństwa i wszystkie inne drobne dodatki do zainstalowanego już systemu lepiej instalować niezwłocznie. Zupełnie nowe wersje systemu - a tak należy klasyfikować aktualizację 22H2 do Windowsa 11 - lepiej odłożyć na kilka tygodni. Niech pierwsi entuzjaści będą poligonem doświadczalnym, a w przeciągu wspomnianych tygodni pojawią się już łatki na wykryte tuż po premierze problemy.