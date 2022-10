Dlaczego granie na PC to rosnące problemy? PlayStation potrafi

PC z Windows to otwarte systemy informatyczne. To oznacza, że użytkownik ma dostęp do wszystkich plików, jakie są ładowane do pamięci komputera. A więc również do folderu z grą czy jej nośnika instalacyjnego. To nie jest możliwe na konsolach. Taki dostęp znacząco ułatwia skopiowanie gry i w efekcie piractwa. Sposobów na walkę z piratami jest kilka.