Karta graficzna większa od Xboksa. GeForce RTX 4090 straszy rozmiarem

Teraz najlepsze: karty graficzne GeForce RTX 4090 pozostałych producentów są jeszcze większe niż model Founders Edition bezpośrednio od Nvidii. Świetnie widać to na fotografii przedstawiającej karty RTX 4090 FE oraz RTX 4090 Asus TUF Gaming, jedna na drugiej. Produkt Asusa jest dłuższy, wyższy i szerszy (that's what he said) od tego Nvidii. Dodatkowe zdjęcia zestawiające układy ze Switchem i Steam Deckiem jedynie podkreślają wielkie gabaryty jednostek.