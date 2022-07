Prądożerny potwór od Nvidii na horyzoncie

To będzie bardzo ciekawa jesień dla pecetowych graczy. Po długim czasie problemów z dostępnością nowoczesnych kart graficznych (które w pełni jeszcze nie ustąpiły) te nie tylko zaczęły tanieć, zapewniając sposobność do zainstalowania komponentu nowej generacji - ale też wiele wskazuje na to, że ich następcy wprowadzą istotne usprawnienia.