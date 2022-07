Jaka nowa karta graficzna? Wszystko co wiemy o GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000

Niestety układy RX 7000 nie będą zawierać bloków sprzętowych do akceleracji przeliczeń związanych z uczeniem maszynowym, w przeciwieństwie do tych od Intela i Nvidii. Na dziś są one wykorzystywane niemal wyłącznie do rekonstrukcji obrazu z niższych rozdzielczości do wyższych (na przykład techniką Nvidia DLSS 2).