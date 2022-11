Ten cios zaboli konkurencję. GeForce RTX 4080 wkracza do akcji i nie bierze jeńców

W skrócie: w odróżnieniu od DLSS 2.x, które skaluje obraz z niższej rozdzielczości do wyższej, DLSS 3 tworzy całe dodatkowe klatki. Wiąże się to z dużym zwiększeniem klatek na sekundę, ale... również z dużym zwiększeniem opóźnień (co choćby w grach sieciowych jest nie do przyjęcia). Przyrost klatek w przypadku RTX 4080 może być naprawdę imponujący, co możecie zobaczyć na wykresie poniżej.