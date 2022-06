Chcesz złożyć peceta? Poczekaj do jesieni - karty graficzne GeForce RTX 4000 są coraz bliżej

Ok, dla jasności – jeśli absolutnie nie możesz czekać, bo potrzebujesz komputera do pracy tu i teraz, bierz, co jest. Procesory Intela 12 gen. czy nawet procesory AMD Ryzen 6000 to wciąż fantastyczne układy i nie brakuje też kart graficznych do wyboru, przynajmniej na średniej i wysokiej półce; problem jest tylko na tej najniższej, ale tu raczej nie spodziewamy się rychłej poprawy.