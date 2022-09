RTX 4090 to prawdziwe monstrum. Nvidia pokazała przyszłość gamingu

Nowością, którą gracze i twórcy docenią najbardziej, jest DLSS 3. Trzecia generacja techniki super samplingu może teraz generować pełne klatki niezależnie od procesora centralnego, co pozwala uzyskać dwukrotnie większą płynność rozgrywki niż w poprzedniej generacji kart graficznych. Z kolei Ada Optical Flow Accelerator oferuje dwukrotnie wyższą wydajność, co pozwala DLSS 3 przewidywać ruch w scenie i zwiększanie liczby FPS-ów bez strat w jakości obrazu. W praktyce powinno to oznaczać mniej artefaktów, które dziś są tożsame z wykorzystaniem DLSS.