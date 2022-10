Patrzę na Stadię i martwię się o przyszłość. Nie gier, a filmów i seriali

Jeżeli Disney za dwie dekady zdecyduje się przerobić klasyczne Gwiezdne wojny pod jakąś przyszłą modę czy trendy, to bez uciekania się do piractwa będzie to jedyna dostępna wersja filmu. Przykład wybrałem nie bez przyczyny: już od długiego czasu kupno na płycie filmu Marvela czy Lucasfilmu w jakości 4K i z polskim tłumaczeniem nie jest możliwe. Jedyna opcja to wersja cyfrowa.