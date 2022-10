Na dziś tylko jedna popularna usługa VOD ogranicza wysoką jakość obrazu tylko do klientów z najdroższym abonamentem i jest to mający zupełnie inne korzenie i model biznesowy Netflix. Należy podkreślić, że na dziś YouTube tylko testuje nowy odtwarzacz i w żaden sposób nie komunikował zamiaru wprowadzenia go u wszystkich użytkowników. Jest możliwość, że się rozmyśli. Jestem jednak głęboko przekonany, że to zwiastun nieodległej przyszłości. Bo YouTube może to zrobić i nie ma ani jednego powodu, by się powstrzymywać.