Odkąd istnieje płatna wersja usługi pod nazwą YouTube Premium, darmowa wersja serwisu znacząco zintensyfikowała częstotliwość emisji reklam. Prawdopodobnie ma to na celu skłonić większą liczbę użytkowników do płacenia abonamentu. Niektórzy jednak uważają, że mają prawo do użytkowania usługi, nie płacąc za nią i wycinając z niej reklamy - ignorując koszty ponoszone przez twórców i samą platformę. Narzędzia i aplikacje do YouTube’a bez reklam i za darmo biją rekordy popularności, choć Google próbuje z nimi walczyć.