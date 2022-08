Porównując wyłącznie ceny i techniczne możliwości, trudno Netflixowi wieścić większy sukces w ramach jego nowego pomysłu. W tym porównaniu nie jest jednak ujęta jakość samych treści. Tu ocena zależeć będzie od każdego indywidualnie. Mając na uwadze gigantyczną bibliotekę Netflixa, nietrudno tam trafić na dużą liczbę miernych produkcji - ale też równie nietrudno natknąć się na prawdziwe perełki, których nigdzie indziej obejrzeć się nie da. Może się wręcz okazać, że do tej pory zbyt drogie opłaty - zmniejszone o połowę - przekonają wielu, by wrócić do netflixowych Originalsów. Netflix bardzo na to liczy, bo coraz więcej abonentów zaczyna migrować do konkurencji.