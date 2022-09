Kiedy rzeczywistość jest zbyt blada, telewizory będą ją ubarwiać. Widziałem najnowszy sprzęt Philipsa

Podłączanie kina domowego w 2022 r. czy zaawansowanego soundbara czy tak na dobrą sprawę jakiegokolwiek lepszego zewnętrznego audio wymaga nadal wiedzy... no może nie eksperckiej, ale takiej, która dla typowego konsumenta powinna być absolutnie zbędna. ARC, eARC, Atmos, DTS:X, PCM, Pass-through - co to wszystko znaczy? A to tylko część problemów. Philips nie rozwiąże ich wszystkich. Ale ma kilka dobrych pomysłów, które zamierza wcielić do swojej linii soundbarów Fidelio, a także do innych produktów audio.