Największą wadą telewizorów LCD jest fakt, że piksele na ekranie nie emitują samodzielnie światła. Tworzą wzór, ale by dostrzegł go użytkownik, musi zostać puszczone przez nie światło. Dlaczego to jest problem? Ekran z telewizorze 4K składa się z 3840 kolumn i 2160 rzędów pikseli, co daje wartość dokładnie 8 294 400 punktów składowych ekranu. Co oznacza konieczność zainstalowania w telewizorze właśnie tylu lamp doświetlających.