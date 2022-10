OLED czy ULED - jaki telewizor wybrać? Poradnik przed jesiennymi zakupami

To jednak nie oznacza, że między tymi technologiami nie ma żadnych różnic. Uczulam tylko, by nie interpretować w dalszej części tekstu wniosku, że jeżeli dany telewizor nadaje się do czegoś nieco lepiej, to drugi jest w danym zastosowaniu przeciętny lub kiepski. Zarówno OLED, jak i ULED, to topowe rozwiązania. Choć w istocie każde z nich bryluje nieco inną cechą.