Gracze i kibice: cudowne wieści. Koniec ściem producentów telewizorów

Wystarczy spojrzeć na specyfikację typowego monitora LCD. Producent na nim chwali się czasem reakcji wynoszącym 1 ms w pomiarze G2G (Grey To Grey, czyli szary do szarego). Ta wartość mówi klientowi absolutnie nic, no chyba że interesuje go wyłącznie kolor szary. Inny kolor, na dokładnie tym samym monitorze, może nawet cechować się czasem reakcji 25 ms. A nawet jeśli matryca LCD nadążą za potrzebami, system podświetlenia i strefowego wygaszania może już mieć problemy.