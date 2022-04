Najlepsze telewizory dla graczy. Jaki telewizor wybrać? Co powinien mieć telewizor dla gracza? Podpowiadamy

Jest jednak coś innego, na co warto zwrócić uwagę. To mechanizm VRR. W teorii jest on częścią standardu HDMI 2.1, ale w praktyce producenci telewizorów od dawna go implementują w odbiornikach z HDMI o niższej wersji. To bardzo istotny mechanizm, który znacząco podnosi komfort zabawy i zdecydowanie warto, by był obecny w kupowanym telewizorze. Jest od dawna obsługiwany przez konsole Xbox, niebawem ma trafić do PlayStation.