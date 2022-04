Total War: Warhammer i City of Brass za darmo. Epic zrobił nam świetny prezent

Pierwsza z gier to strategia czasu rzeczywistego z serii Total War osadzona w uniwersum Warhammera znanego z „papierowych” erpegów. Total War: Warhammer premierę zaliczył w 2016 r. i był najlepiej sprzedającym się tytułem w historii serii. Do tego całkiem nieźle się zestarzał, a wysyłanie jednostek do walki nadal daje masę frajdy, więc jeśli do tej pory nie mieliście okazji zagrać, to czas najwyższy to zmienić.