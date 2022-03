Epic Games kupuje Bandcampa. Zaraz, ale... po co? Nic z tej transakcji nie rozumiem

Jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że Epic Games robi to samo z Bandcampem, co ze swoim cyfrowym sklepem z grami. The Beatles? Proszę bardzo, kupujemy na wyłączność. Nowa płyta Artura Rojka? Tylko u nas. Choć przecież jest to możliwe – Epic już współpracował z Radiohead, więc czemu by nie zgarnąć jakiegoś giganta muzyki alternatywnej?