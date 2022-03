Oprócz tego Sony przygotowało coś dla fanów SpongeBoba Kanciastoportego, czyli grę z nim w roli głównej. Zwieńczeniem kwietniowej listy jest z kolei Slay the Spire, czyli rogalik połączony z... karcianką. Nie brzmi to wszystko przesadnie imponująco na tle poprzednich miesięcy i pozostaje mieć nadzieję, że Sony po starcie odświeżonego PS Plus postara się bardziej. A co tam u konkurencji?